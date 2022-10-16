Giresun'da 227 hafız icazet aldı

Giresun İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini tamamlayıp, Diyanet İşleri Başkanlığınca uygulanan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan 227 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

19 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programın açış konuşmasını yapan İl Müftüsü Ramazan Topcan, hafızlık geleneğinin yaşatılmasına katkı sağlayan Giresunlu vatandaşlara, öğrencilere, ailelerine ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkür etti. İl Müftüsü Topcan, Kur'an-ı Kerim'in insanı ve inanan toplulukları yücelttiğine dikkat çekerek, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sadece hafızlık müessesini yaşatmak için mücadele vermiyoruz bir taraftan Peygamber (a.s.) sünneti bu geleneği yaşatma mücadelesi verilirken diğer taraftan da toplumun ihtiyacı olan erdemli, faziletli, toplumun özlemi insanları yetiştirmek için de büyük bir mücadele içerisindeyiz. Bunlardan terör olmaz, terörist olmaz, kavga olmaz, patırtı olmaz. Huzurlu bir toplum isteniyorsa yürüyün Kur'an'ın arkasından, yolunuz Kur'an'ın yolu olsun, Efendimizin yolu olsun” dedi.

“Hafızlarımızı görmek bizleri umutlandırıyor”

Programa katılan Giresun Milletvekili Kadir Aydın icazet merasimine gösterilen teveccühün kendini mutlu ettiğini ifade ederek, “Birçok olumsuz dış etkene rağmen Allah'ın ve Peygamberimizin yolunu seçtiniz. Sizleri görmek bizleri umutlandırıyor, heyecanlandırıyor ve endişelerimizi ortadan kaldırıyor. İnanıyorum ki hafızlığın bereketi bu ülkenin geleceğine umut olur. İçinizde taşıdığınız cevher sizleri ve milletimizi koruyacaktır. Başta aileleriniz olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu

“Hafızlık en büyük payedir”

Giresun Valisi Enver Ünlü ise, hafızlık eğitimlerini tamamlayan öğrencileri tebrik ederek, “Kutsal kitabımız Rabbimizin lütfuyla tek bir harfi değişmeden günümüze kadar gelmiştir. Rabbimiz hafızlar sayesinde Kur'an-ı Kerim'i koruduğunu ve kıyamete kadar da koruyacağını vaat etmiştir. Bugün dünyanın neresinde Müslüman varsa orada mutlaka hafızlar vardır. Bu Kur'an'dan başka ne mukaddes olarak kabul edilen ne de insanların yazdığı hiçbir kitaba nasip olmayan bir ayrıcalıktır. Bizlere ilk emri ‘Yaradan Rabbinin adıyla oku' olan bir dinin mensupları ve ‘Sizin için en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretenlerinizdir.' diye buyuran Peygamberin (s.a.s.) ümmeti olarak Kur'an-ı Kerim'i daha fazla zihinlere, gönüllere ulaştırmak zorundayız” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından merasim, Reisu'l Kurra Vekili Kurra Hafız Mehmet Sevinç tarafından yapılan duanın ardından hafızlara hediye takdimi ile sona erdi.

Törene Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle, icazet alan öğrencilerin aileleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.