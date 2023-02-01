Giresun'da 23 bin 255 öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Yeni uygulamayla birlikte Giresun'da ücretsiz yemek hizmetinden faydalanan öğrenci sayısı ise 10 bin 844'ten, 23 bin 255'e çıkacak.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, ”Meslek lisesi öğrencilerimizin gayet temiz ve sağlıklı ortamlarda hazırladığı yemekleri, taşımalı öğrencilere ve okul öncesinde okuyan minik yavrularımıza sıcak ve lezzetli bir şekilde ulaştıracağız. Ayrıca yemekler, kalori hesabı yapılarak öğrencilerin yaş ve ihtiyaçlarına göre hazırlanacak. Bu uygulamayla birlikte Giresun genelinde 23 bin 255 öğrencimizi ücretsiz yemek hizmetinden faydalandıracağız" dedi.