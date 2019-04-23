Giresun'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99'uncu yaşı Giresun'da coşkuyla kutlandı.

Dünyada çocuklara armağan edilen ilk bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da coşkuyla kutlandı.

Yeşilgiresun İlkokulu'nda düzenlenen törenlere Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, protokol üyeleri ve aileler katıldı.

Törende öğrenciler halk oyunları ve çeşitli gösteriler sergiledi, şiirler okudu.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemine binaen İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, törende yaptığı konuşmada, “Güzel şehrimiz Giresun'un her bir yağmur tanesi olan evlatlarımız, sizler ki bu şehrin toprağına can verip, tomurcuklanacak ve ileriki nesillere, kocaman çınarlar misali büyüyüp kök salacaksınız. Temennimiz odur ki sizler, milli ve manevi değerlerinize bağlı olarak yetişerek, ilerde üstleneceğiniz görevlerle ülkemizin geleceğine yön verip, yarınlara taşıyacaksınız” ifadelerini kullandı.

23 Nisan kapsamın da Gazi caddesinde yürüyüş ve Can Akengin Sanat Galerisinde öğrenciler tarafından yapılan karma resim sergisi açılışı yapıldı.