Giresun'da 26 kilogram kubar esrar yakalandı

Giresun'da jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Bulancak ilçesinde yaptıkları operasyonda 26 kilogram kubar esrar ile 60 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekiplerinin Bulancak ilçesi Aydındere beldesinde O.D., C.D., ve Ö.D. isimli şahısların kullandığı bir yayla evinde ve yasadışı ekim yapılan orman arazisinde yapılan aramalarda 26 kilogram kubar esrar ve 60 kök kenevir ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak söz konusu 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.