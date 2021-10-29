Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

Giresun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü Giresun Valiliği önünde düzenlenen törenle kutlandı.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Siyasi Parti Temsilcileri, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerive vatandaşların katılımıyla düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Giresun Valisi Enver Ünlü, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Bu kutlu günde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğumu ifade ederek hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyetimizin ilanının 98. Yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklâl Harbimizin zafere ulaşmasında ve devletlerimizin kuruluşunda vazife üstlenen kahramanlarımızı saygıyla yâd ediyorum. Milletimizin bin yıldır dünya üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşıyor olmasını sağlayan, şehadet aşığı tüm Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Gazilerimizi minnetle anıyorum. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Türk Milletinin Karakterine ve Geleneklerine En Uygun İdare” olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. Yılını kutlamanın haklı gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Çok şükür bugün Türkiye Cumhuriyeti; bir yandan köklerine daha sıkı sarılan, diğer yandan semaya doğru daha fazla yükselen, kendi gövdesiyle birlikte geniş bir alanda güvenin, huzurun ve umudun adı olan bir devlettir" ifadelerine yer verdi.

Etkinlikler halk oyunları gösterisi, jimnastik gösterisi, düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve tören geçişi ile sona erdi.

Cumhuriyet'in 98.yıl kutlamaları akşam düzenlenecek olan fener alayı ,Cumhuriyet Yürüyüşü ve havai fişek gösterisi ile devam edecek.