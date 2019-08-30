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Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da coşkuyla kutlandı.


30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları Giresun Hükümet Konağı önünde başladı. Tören ilk olarak Vali Harun Sarıfakıoğulları ve Belediye Başkan Vekili Hasan Yılmaz'ın çelenkleri Atatürk anıtına bırakılması akabinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrencilerin şiir okuması ve Halk Eğitim Merkezi tarafından halk oyunu gösterisi yapıldı. Asker, polis ve öğrencilerin geçiş töreninin ardından kutlamalar Vali Harun Sarıfakıoğulları'nın makamında tebrikleri kabul etmesiyle tören sona erdi.


Kutlamalara il protokolünün yanı sıra, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

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