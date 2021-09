Giresun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Giresun'da kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Giresun'da da kutlandı.

Giresun Valiliği Hükümet Konağı Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk ve CHP Milletvekili Necati Tığlı, Jandarma Bölge komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, Baro Başkanı Av. Soner Karademir ile il protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan kutlama Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Enver Ünlü'nün Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri almasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, tarihimizde Ağustos ayının zaferler ayı olarak ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, “ 1071 Malazgirt, 1473 Otlukbeli, 1514 Çaldıran, 1521 Belgrad, 1526 Mohaç, 1571 Kıbrıs, 1921 Sakarya ve 1922 Dumlupınar ve daha nice zaferleri hep Ağustos ayında kazandık. Dile kolay bundan 100 sene önce, 1921 Ağustos'unun sonlarında Polatlı'dan Haymana'ya uzanan hat boyunca 22 gündüz 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebesi'nde şanlı bir savunma mücadelesi vermiş; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün; ‘Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça vatan terk olunamaz.' emriyle düşmanı püskürtmüştük. Burada bir parantez açarak 42. ve 47. Gönüllü Alaylarımızdan bahsetmek istiyorum. Giresun olarak gurur duymalıyız, o çetin harp meydanına varmak için, çok arzuladığı şehadete ermek için ayaklarında çarıklarla 3 ay yürüyen kahramanları bağrından çıkaran kadim bir vilayetiz. Bu yolcuğun hikayesi de İstiklal Şairimizin veciz dizelerinde gizlidir; ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.' O dönem bölgenin Komutanı Fahrettin Altay Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya telgraf çeker, Haymana Mangal Dağından 'Cephe düşüyor, geri çekilmek zorundayız.' der. Mustafa Kemal Paşa da 'Çekilmeyin, gönüllü alay geliyor, orada mücadele edecek.' diye cevap verir. 42. Gönüllü Giresun Alayı Komutanı Hüseyin Avni Alparslan başkanlığında, 47. Gönüllü Giresun Alayı da Osman Ağa başkanlığında bölgeye gelir. Cansiperane mücadele verilir. Vatan'ın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanır ama düşmana geçit verilmez. Tarihi nice zaferlerle dolu Milletimiz, Malazgirt'teki ruhuyla, Çanakkale'deki çelik iradesiyle, Dumlupınar'daki hürriyet sevdasıyla, 15 Temmuz'daki direnişiyle her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek güce ve cesarete sahip olduğunu tüm dünyaya defalarca ispat etmiştir. İşte bu mukaddesat her geçen gün gelişen ve büyüyen Cumhuriyetimizin de en büyük güvencesidir. Bugün bizlere düşen de milli bilincimizi daima diri tutarak ecdadın bıraktığı bu kutlu emaneti, tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan anlayışı ile yüceltmeye devam etmektir” dedi.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, şiirlerin okunması, halk oyunları gösterisinin ardından tören geçidi ile sona erdi.