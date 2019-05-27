İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da 300 TOKİ dairesinin sahipleri kura ile belirlendi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Giresun Merkez Aksu Mahallesi’nde ‘sosyal konut’ uygulaması kapsamında yapılacak olan 300 konutun hak sahiplerini çekilen kura ile belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Giresun Merkez Aksu Mahallesi'nde ‘sosyal konut' uygulaması kapsamında yapılacak olan 300 konutun hak sahiplerini çekilen kura ile belli oldu.


4 bin 453 kişinin başvurduğu kurada 210 adet 2+1 daire 90 adet ise 3+1 daire olmak üzere toplamda 300 daire hak sahiplerini buldu.


19 Eylül Kapalı Spor Salonunda noter huzurunda çekilen kura ile belli olan hak sahipleri isimleri okunduğu sırada büyük mutluluk yaşadı. Duygusal anlarında yaşandığı kurada ismi çıkmayanlar ise kuranın artık dijital ortamda yapılması gerektiğini ifade ederek tepki gösterdi.


Eşinin vefatının ardından tek başına yaşadığını belirten Güllü Turhan, “3 aydır bekliyorduk ilk evim olacak eşimde yok, kimsem yok Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun” dedi.


İsmi okunan Ali Aydın, inşallah çıkmayanlara da çıkar temennisinde bulunarak “Cenabı Allah herkese nasip eylesin, 2+1 oldu daha güzel ben istiyorum ki herkesin olsun. Çıkmayanlara ise Allah kolaylık versin. İnşallah ileride yeniden çıkar” ifadelerini kulandı.


Kura çekimi şehit ailesi, engelli, emekli ve diğer kategorilerde belirlenen kontenjanlar üzerinden yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.