Giresun'da 31 bin 670 fidan toprakla buluştu

Giresun'da Tarım ve Orman Bakanlığının başlatmış olduğu ‘Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes' kampanyası kapsamında 16 lokasyonda 31 bin 670 fidan dikildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü ve Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu öncülüğünde 81 il ve 922 ilçeyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilen fidan dikimi Aksu mahallesinde bulunan Giresun Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yanındaki arazide gerçekleştirildi.

Fidan dikim törenininde bir konuşma yapan Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu “Daha yeşil bir Türkiye için ülkemizin dört bir yanında bayram havası var. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde fidanlar Türkiye'nin her tarafında toprakla buluştu. Biz de şehrimizde 31 bin 670 ağaç fidanını toprağa diktik. Geleceğe nefes, dünyaya nefes sloganıyla gelecek kuşaklara daha güzel daha yeşil bir Giresun bırakmak adına bu etkinliği önemseyerek güzel bir faaliyete imza atmış olduk. Biz de belediye olarak şehrimizi yeşil alanlarla zenginleştirmek için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Ben herkesin ağaç dikmesi için buradan çağrımı yineliyorum. Bu kampanya ile tüm Türkiye'de aynı anda ağaçlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Bu bir millet olmanın duygusunu da bizlere veriyor. Millet demek aynı duyguyu birlikte yaşamaktır. Bugün de bunun en güzel örneğini burada görüyoruz. Bu bakımdan katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum" dedi.