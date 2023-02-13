Giresun'da 42 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Giresun’un yükseklerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
Giresun'un yükseklerinde dün geceden bu yana yağan kar nedeniyle 42 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yoğun kar yağışı Giresun'un yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı sebebiyle Giresun'un Çanakçı ilçesinde 5, Güce ilçesinde 13, Tirebolu ilçesinde 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Giresun İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.