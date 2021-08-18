Giresun'da 513 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Giresun'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 513 kök kenevir ve 575 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ö.K. isimli şahsın bahçesinde kenevir yetiştirdiği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Giresun İl Jandarma Komutanlığı, Bulancak İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından şüphelinin evi ve bahçesinde yapılan aramalarda 513 kök kenevir bitkisi, 575 gram kubar esrar, 358 gram kenevir tohumu, 1 adet fotokapan, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Bulancak Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken şüpheli Ö.K.'nın yakalanması için çalışma sürüyor.