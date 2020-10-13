Giresun'da 6 kilogram esrar ele geçirildi

Giresun'un Dereli ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarının ve uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada uygulama noktasında durdurulan otomobilde yapılan aramada Narkotik Arama Dedektör Köpeği “CADI”nın benzin deposuna tepki vermesi üzerine araç detaylı arandı. Aramalar sonucunda depo içerisine zulalanmış vaziyette 12 paket halinde 6 kilo 928 gram Esrar Maddesi ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan S.Ö, Y.A ve E.K isimli şahıslar “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek” suçundan gözaltına alınırken E.K Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakıldı. S.Ö. ve Y.A. isimli şahıslar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.