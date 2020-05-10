Giresun'da 65 yaş ve üstü vatandaşlar sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlara 4 saat süreyle sokağa çıkma izni verilmesinin ardından Giresun'da vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyorlar.

İçişleri Bakanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği genelge ile korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşların 4 saat süreyle dışarı çıkmalarına izin verilmesi ile uzun süre evlerinden çıkamayan vatandaşlar bu anın mutluluğunu yaşıyorlar.

Giresun'da havaların ısınmasıyla birlikte Atatürk Meydanı'nda vatandaşlar uzun bir aradan sonra hem yürüyüş yapma hem de özledikleri arkadaşları ile sohbet etme fırsatını buldular. Sosyal mesafeyi koruma ve maske takma kuralına riayet eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkarıyorlar.

Uzun zaman sonra evinden dışarı çıkan 71 yaşındaki Mustafa Çoban, “Uzun zamandır sokağa çıkmamamızın nedeni belli. Kurallara uymak memnuniyet verici. Ben bir buçuk aydır dışarı çıkmadım, bugün sokağa çıkmamıza müsaade edildiği için bütün tedbirlerimi aldım ve geldim. Bu insanları başka hiçbir güç durduramazdı, bakın nasıl durdular, dünya durdu. Dışarı çıkmak çok güzel bir duygu hem de ibret almamız gereken bir duygu. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştu.

Bugün saat 15.00 itibari ile sokağa çıkma izninin biteceğini belirten Mustafa Çoban, memnuniyetini dile getirerek izin süresinin bitiminde evine döneceğini söyledi.