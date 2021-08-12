Giresun'da 7 katlı bir bina çökme tehlikesine karşı boşaltıldı

Giresun'da bir inşaatın temel çalışması sırasında istinat duvarının zarar görmesi sonucu 7 katlı bir bina tedbir amacıyla tahliye edildi. İnşaatın yetkilileri tahliye edilen bina sakinlerinin otellere yerleştirildiğini söyledi.

Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi Güven Sokak'ta devam eden inşaatın temel çalışması sırasında arkasındaki 7 katlı binanın istinat duvarı zarar gördü. Duvarın yanındaki 7 katlı bina çökme riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı. Riskli binanın bulunduğu yerlere güvenlik şeridi çekildi. İstinat duvarının zarar görmesine neden olan inşaat firması yetkilileri ise boşaltılan binadakilerin mağdur edilmediğini, otellere yerleştirildiğini ifade ederek, bina güvene alındıktan sonra tekrar evlerine dönebileceklerini belirttiler.