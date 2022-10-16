Giresun'da 7. Mısır Unu Helva Şenliği yapıldı

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı Ören beldesinde 7. Mısır Unu Helva Şenliği yapıldı.

Ören beldesinde 2013 yılında Ören Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yapılmaya başlanan “Mısır Unu Helva Şenliği”, korona virüs nedeniyle 2 yılın ardından tekrar yapıldı. Bartın'da yaşanan maden kazası nedeniyle şenliğin eğlence bölümü iptal edilirken, şehit olan 41 madenci için Kur'an-ı Kerim okundu. Şenliğe Eynesil Kaymakamı Abdul Selam Bıçak, Ören Belediye Başkanı Mutafa Eren, daire amirleri ve çok sayıda belde sakini katıldı.

Dernek Başkanı Aydın Çalışkan şenlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Ören Kültürünü Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği tarafından 2 yıl gecikmeli aranın ardından 7. kez şenliğimizi düzenledik. Sosyal aktivemize kaldığımız yerden devam etmek istedik ancak yurdumuzu ve bizleri derinden üzen 41 emekçi kardeşimizin grizu patlaması sonucu şehit olması nedeniyle programın eğlence kısmını iptal ederek, bunun yerine din görevlisi arkadaşlarımız ile şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okutarak dualar yaptık. Beldemizde yetişen mısır ya da halk adıyla fırın darısından un helvası şenliği Ören Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Gecede iki tavada toplam 60 kilogram un helvası yapıldı. Helvanın bir kısmı gecede tüketildi, kalan kısmı un helvası yapımına destek olanlara dağıtıldı” ifadelerini kullandı.