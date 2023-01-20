Giresun'da 72 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi

Giresun'da örgün eğitimde 72 bin 840 öğrenci karne alarak yarıyıl tatiline girdi. Öğrencilerin karne sevincini paylaşan Vali Enver Ünlü ise, bol bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Giresun'da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede olmak üzere 360 okulda, 72 bin 840 öğrenci, eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında yarı yıl tatili yapacak öğrenciler ikinci döneme 6 Şubat'ta başlayacak.

Giresun Enver Ünlü beraberinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu ile beraber, Abacıbükü İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım töreninde öğrencilerin sevincine ortak oldu.

Okulda sınıfları dolaşarak öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Enver Ünlü, öğrencilerden 15 günlük yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini isteyerek, dinlenmelerinin yanı sıra ve bol kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.