İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Giresun'da aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezine indi

Giresun’da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi.

Giresun'da aç kalan domuz sürüsü yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir vatandaş ise evinin balkonundan cep telefonuyla o anları kaydetti.


Piraziz ilçesinin Yenimahalle mevkiinde görülen domuz sürüsü yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuz sürüsü çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi. Sürü halinde yolda ilerleyen domuzları gören bir vatandaş da o anları görüntüledi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.