Giresun'da afet evlerinin, hak sahipleri için ödeme şartları belli oldu

AK Parti Giresun Milletvekili Sayın Kadir Aydın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Veddat Gürgen ile birlikte Giresun'un Doğankent ilçesinde inşa edilen TOKİ evlerini inceledi.

Hak sahipleri ile bir araya gelerek süreçle ilgili istişarede bulunduklarını ifade eden Milletvekili Aydın,”Giresun'da yapılan afet konutları ve iş yerleri teslimiyle ilgili kuralar çekilmiş ve anahtarlar hak sahiplerine teslim edilmişti. Lakin kimin ne kadar bedel ödeyeceği, taksit sayısı ve yıllık artış oranları ile ilgili bir karar verilmemişti. Bununla ilgili olarak Bakanımızın talimatı doğrultusunda ilimizi ziyaret eden Genel Müdürümüz, Dereli ve Doğankent ilçelerimizde yüz yüze görüşmeler yaparak çalışmalarını tamamlamıştır. Doğankent ziyaretinde de Genel Müdürümüze eşlik ettik. Bu doğrultuda kanun ve yönetmelik sınırları çerçevesinde milletimizi mağdur etmeyecek ve yormayacak şekilde en alt tabandan işlem yapılmasıyla ilgili bir çalışma yürütüldü. İki aşamalı olarak gerçekleşen bu sürecin biri konutlarla ilgili olurken diğeri de iş yerleri ile ilgili işleyen bir süreçti. Afet ve iş yerleri yıkılanlarla ilgili işleyen bu süreçler nihayete ermiş oldu. Yöntem itibariyle devletimiz konutlarda maliyetin altında bir rakamı belirlemiş oldu. Bu rakamda yaklaşık olarak 18 yılda ödenecek. Konutlarla ilgili daha önceden hak sahiplerinin taşınmazlarına düşen bedel toplam rakamdan düşülecek ve geri kalan rakamda yüzde 0 faizle 18 yıl sabit taksit olarak ödenecek. Konutlarla ilgili ödenen kısımda bir artış söz konusu olmazken iş yerleri ile ilgili TEFE- TÜFE'yi dikkate almadan yasal sınır gereği minimum artış miktarı olan yüzde 4 oranı belirlendi. İş yerleri ile ilgili bakanlığımızın hazırladığı teklif biraz daha farklıydı ama sahada yaptığımız görüşmeler neticesinde 10 yıl olarak belirlenen vadeyi 15 yıla çıkardık. Devletimiz zaten işi bu noktaya getirene kadar yeterince fedakarlık yapmıştı. Bu noktada son bir fedakarlık daha yaparak milletimizin alkışları eşliğinde bu süreci tamamlamış olmak bizi son derece mutlu etmiştir” dedi.

Milletvekili Aydın, bu süreci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakından takip ettiğini de belirterek, emeği geçen bakan ve genel müdürlere teşekkür etti.