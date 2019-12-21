Giresun'da ah?ap ev alevlere teslim oldu

Giresun'un ?ebinkarahisar il?esinde ah?ap evde ??kan yang?n korkuttu.

Edinilen bilgilere g?re, ak?am saatlerinde ah?ap evlerin yo?unlukta oldu?u Ta? Mahalle'de 2 katl? ah?ap binada yang?n meydana geldi. ?at? kat?nda ??kan yang?na k?sa s?rede olay yerine varan itfaiye ekipleri m?dahale etti. K?sa s?reli pani?e neden olan yang?nda yaralanma ve can kayb? ya?anmazken maddi hasar meydana geldi. ?tfaiye yang?n?n ??k?? nedeni ara?t?r?yor.