İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da ah?ap ev alevlere teslim oldu

Giresun’un ?ebinkarahisar il?esinde ah?ap evde ??kan yang?n korkuttu.

Giresun'un ?ebinkarahisar il?esinde ah?ap evde ??kan yang?n korkuttu.


Edinilen bilgilere g?re, ak?am saatlerinde ah?ap evlerin yo?unlukta oldu?u Ta? Mahalle'de 2 katl? ah?ap binada yang?n meydana geldi. ?at? kat?nda ??kan yang?na k?sa s?rede olay yerine varan itfaiye ekipleri m?dahale etti. K?sa s?reli pani?e neden olan yang?nda yaralanma ve can kayb? ya?anmazken maddi hasar meydana geldi. ?tfaiye yang?n?n ??k?? nedeni ara?t?r?yor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.