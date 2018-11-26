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Giresun'da alkollü sürücü polislerin arasında daldı: 1 şehit 1 yaralı

Giresun’da uygulama yapan polis ekiplerinin arasına dalan sarhoş sürücü, 2 polise çarparak yolun karşısına geçti,kazada 1 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.

Giresun'da uygulama yapan polis ekiplerinin arasına dalan sarhoş sürücü, 2 polise çarparak yolun karşısına geçti,kazada 1 polis şehit olurken 1 polis de yaralandı.


Edinilen bilgilere göre,Giresun'un Bulancak ilçesi Pazarsuyu Büyük Liman mevkiinde uygulama yapmakta olan polislerin dur ihtarına uymayan E.K yönetimindeki 34 YP 4968 plakalı araç uygulama noktasında ki 2 polise çarparak hakimiyetini kaybetti ve yolun karşısına geçti.Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan polislerden Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli İmdat Berçin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Piraziz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Ferhat Canlı'nın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.Kazada yaralanan araç sürücüsünü de tedavisinin yapılmak üzere hastaneye kaldırıldığı belirtildi.


Kazada şehit olan polis memuru İmdat Berçin'in Trabzon nüfusuna kayıtlı olduğu bildirilirken,olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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