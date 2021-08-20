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Giresun'da ambulans ile ticari taksi çarpıştı: 1 ölü

Giresun’da Alucra-Şebinkarahisar karayolunda ambulans ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Giresun'da Alucra-Şebinkarahisar karayolunda ambulans ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.


Kaza gece saat 01.00 sularında yaşandı. Çamoluk ilçesi istikametinden Giresun istikametine giden ambulans ile Şebinkarahisar ilçesi yönünden gelen ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada taksinin sürücüsü S.Ç. (31) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar ise Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şebinkarahisar'da taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen S.Ç. ilçeyi yasa boğdu.

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