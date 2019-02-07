Giresun'da apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giresun'un Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Tirebolu ilçesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangın esnasında evde kimsenin olmaması can kaybının önüne geçti. İtfaiye yangının çıkış nedenini araştırıyor.