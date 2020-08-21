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Giresun'da araç yangını korkuttu

Giresun’da Karadeniz Sahil Yolu geçişinde seyir halinde olan araç yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu.

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu geçişinde seyir halinde olan araç yangını korkulu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç kısmen kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgilere göre, Karadeniz Sahil Yolu geçişinde seyir halinde olan Tofaş Kartal modeli arabanın motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek araçtan inerken, yangının haber verilmesi üzerine olay yerine Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri intikal etti. Ekiplerce söndürülen yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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