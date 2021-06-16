Giresun'da aşı seferberliği

Pandemi ile mücadelede en büyük gücün aşı olduğu vurgulanan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada BioNTech ve Sinovac aşı uygulamasının 08.00-23.00 saatleri arasında yapıldığı belirtildi.

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği gruplamalar baz alınarak sistemli şekilde aşılamaların devam ettiği belirtilerek, ”Kurumumuzda 17 Biontech, 8 Sinovac toplam 25 aşı odası ile 08:00-23:00 saatleri arasında hem Teyyaredüzü'ndeki hem de Aksu mevkiindeki her iki yerleşkemizde de aşı uygulaması yapılmaktadır. SGK kayıtlı tüm çalışanlar, 40 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile randevusu açılan grupları randevularını alıp aşı olmaya davet ediyoruz. Aşıya ulaşımda ve randevu alımında kolaylık bulunmaktadır” ifadelerine yer verildi.