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Giresun'da ayakta hastalar yeni hastanede kabul edilecek

Giresun’da Aksu mahallesine inşa edilen Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kademeli taşıma işlemleri gerçekleşirken, başhekimlikten yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle Prof.

Giresun'da Aksu mahallesine inşa edilen Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kademeli taşıma işlemleri gerçekleşirken, başhekimlikten yapılan açıklamada koronavirüs nedeniyle Prof. Dr. Atilla İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece randevulu poliklinik hizmeti verileceği belirtildi.


Giresun Prof. Dr. Atilla İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Atilla Çıtlak yaptığı açıklamada ” 30.11.2020 tarihinden itibaren Covid-19 nedeniyle, Prof. Dr. Atilla İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sadece randevulu poliklinik hizmeti verilecektir. Covid-19 pandemisi nedeniyle gerçekleşen başvurular için acil servis, poliklinik hizmetleri ve hasta yatışlarının tümü aynı merkezden sürdürülecektir. Yeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi binamızda ise ayaktan ve randevulu poliklinik hizmetleri verilecektir” ifadelerini kullandı.

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