Giresun'da berber ve kuaförler depremzedelere ücretsiz hizmet veriyor

Giresun'da gönüllü kadın ve erkek kuaförleri, şehirde misafir edilen depremzedelerin saç bakımlarını ücretsiz bir şekilde yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Giresun'a gelen 5 bin 20 depremzede yurtlarda, misafirhanelerde ve evlerde ağırlanıyor. Giresun Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası, Giresun'da misafir edilen depremzedelerin saç bakımlarını ücretsiz olarak yapmak için seferber oldu.

Giresun Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası Başkanı Ayhan Konar, Giresun Belediyesi'nin desteğiyle birlikte belediyenin ek hizmet binasında dönüşümlü şekilde 15 kadın ve 20 erkek kuaförünün gönüllü olarak depremzedelere ücretsiz hizmet vermeye başladıklarını söyledi.

Konar, “Görüyoruz ki yaklaşık 5 bin afetzede şehrimizde bulunmakta. Bu vesileyle onlarında sosyal bakım anlamında ihtiyaçları olduğunu düşünerekten gönüllü ekibimizle beraber bugün sahaya çıktık. Belediyemizin bize tahsis ettiği araçlarla taşıma programı gerçekleştirerek hizmeti başlattık. Biz ilk günden beri her şekilde afetzedelerimizin yanında olduğumuzu beyan ettik. Bizde imkanlar dahilinde elimizi taşın altına koyduk. Gönüllü yoldaşlarıma verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz bir güne sığdırmak anlamında yola çıkmış değiliz. Buraya misafir olarak gelen afetzedelerimizi aynı şekilde iş yerlerimizde de ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade ederek devamını getireceğimizi temin ediyoruz” şeklinde konuştu.

Oda Başkanı Konar, depremzedelerin ayrıca berber ve kuaförlerde de ücretsiz olarak saç bakımı yaptırabileceklerini sözlerine ekledi.