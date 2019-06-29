İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan vatandaş hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Yağlıdere ilçesinde yaşayan Ergün Tuzcu (26) isimli genç evine giderken ilçeye bağlı Akdarı Mahallesi yolu üzerinde saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 20 bıçak darbesi alan Tuzcu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Yağlıdere Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Tuzcu'nun cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.


Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.