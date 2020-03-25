İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da bin 263 vatandaşın ihtiyacı giderildi

Giresun’da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 263 kişinin ihtiyacı giderildi.

Giresun'da Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından bin 263 kişinin ihtiyacı giderildi.


İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ek genelge ile 22 Mart 2020 tarihinde Giresun İl Merkezi ve ilçelerimizde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna 112, 155, 156 ve diğer telefon numaraları üzerinden ulaşan bin 263 vatandaşın ihtiyaçlarının karşılandığı kaydedildi.


Sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması İl Merkezinde Valimiz Harun Sarıfakıoğulları, ilçelerde de kaymakamların başkanlığında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hassasiyetle takip edildiği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.