Giresun'da bir ev yanarak kullanılmaz hale geldi

Giresun'un Eynesil ilçesine bağlı İshaklı köyünde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Bodur'a ait evde sobadan yangın çıktı. Çıkan yangında evin içinde bulunan ot ve saman elev aldı. Evde bulunan Yeter Bodur ahırdaki ineklerini yangından son anda kurtarırken, yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Eynesil Belediyesi itfaiye elipleri uzun uğraşlar sonucunda yangına müdahale ederek söndürdü.

Olayda can ve mal kaybı yaşanmazken, evin içinde bulunan tarım aletleri ve ürünleri tamamen yanarak kül oldu. Evin içinde boş tüplerin olduğu ve yangında patlamadığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.