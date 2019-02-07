İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Giresun’un Tirebolu ilçesi Körliman Mahallesinde bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Giresun'un Tirebolu ilçesi Körliman Mahallesinde bir evin çatı katında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.


Edinilen bilgilere göre, 6 katlı apartmanın çatı katında çıkan alevleri fark eden vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede alevler çatı katının her yanına yayılırken olay yerine gelen itfaiye yangını söndürmek için müdahaleye başladığı ve çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.