Giresun'da bir yılda 53 kaçak silah ele geçirildi

Giresun'un Bulancak ilçesinde 2022 yılında yapılan operasyonlarda 27 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet kurusıkı tabanca ve 11 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada, ele geçirilen suç unsuru ruhsatsız tabancalar ile ilgili 23 şahıs hakkında 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kurusıkı tabanca taşıdığı tespit edilen 15 kişiye 5729 Sayılı Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun'un 3. maddesinde belirtilen “Her an kullanıma elverişli olmayacak ve kolay ulaşılamayacak şekilde, boş olarak kutu içerisinde nakledilebilirler” hükmüne aykırı davranışlarından dolayı toplam 35 bin 340 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi. Ele geçirilen 11 adet ruhsatsız av tüfeğinin sahiplerine ise 5325 Sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler Hakkında Kanun çerçevesinde toplam 14 bin 146 TL para cezası uygulandığı açıklandı.