Giresun'da bisikletli zabıta ekipleri iş başında

Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Bisikletli Zabıta Ekipleri göreve başladı. Şehir merkezinde cadde ve sokaklarda devriye gezmeye başlayan ekipler hem hızlı bir şekilde olaylara müdahale edebilecek hem de yakıt tasarrufu sağlayarak yakıt giderlerini belediyenin kasasında kalmasını sağlayacak.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, uygulamayla ilgili yaptığı açıklamada; “Yeni bir uygulamayı hizmete başlattık. Zabıta ekiplerimiz denetimlerini bisikletle yapacak. Bisikletli zabıta ekiplerimiz ile trafik sorunu olmadan hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın şikayetlerini çözmelerini amaçlıyoruz. Ayrıca modern ve çevreci bir uygulama hemde yakıt tasarrufu sağlayarak belediyemizin ekonomisine katkı sağlıyor. Daha yaşanabilir bir Giresun için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.