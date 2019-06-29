İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da boğulma: 1 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp

Giresun’un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarılırken, diğeri kayboldu.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren 2 arkadaştan biri kurtarılırken, diğeri kayboldu.


Tirebolu ilçesinde Beygirkumu plajında serinlemek için denize giren müzik öğretmeni Selim Balcı ve arkadaşı Samet Çilingir dalga nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Denizde çırpınan iki arkadaşı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Vatandaşların yardımıyla Samet Çilingir kurtarılarak kıyıya çekilirken, Selim Balcı'ya ise ulaşılamadı. Bir anda gözden kaybolan Balcı'yı bulmak için denizde Sahil Güvenlik, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı. Vatandaşlar tarafından kurtarılan Samet Çilingir ise, 112 acil ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan, denizin dalgalı olması nedeniyle arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.