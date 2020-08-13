Giresun'da bu yıl 600 ton bal üretimi hedefleniyor

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli, 2020 yılında Giresun'da 600 ton bal üretimi hedeflediklerini açıkladı.

Giresun'da arıcılık kayıt sisteminde 150 bin kovan olduğunu belirten Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, bu yıl geçen yıla göre bal rekoltesinde artış beklediklerini söyledi. Elevli, “Giresun'da meslek olarak arıcılık yapan bin 700 arıcıda 150 bin kovan bulunmaktadır. Arıcılarımız daha çok gezin arıcılık yapmaktadır. Bu sene her yıl olduğu gibi yine en fazla kestane balı üretimi elde edilmiştir. Toplam rekolteye bakıldığında ise kestane balından 500 ton, orman gülü balından 100 ton ve halen devam eden çiçek balından ise 3 ton rekolte beklenmektedir. Yaklaşık 2020 bal rekoltemizin 600 tonun üzerinde olması hedefleniyor” dedi.

Bal üretiminin Giresun'a katkısı 200 milyon lira

Giresun'a bal üretiminden yılda yaklaşık 200 milyon lira ekonomik katkı sağlandığını da ifade eden Elevli, “Türkiye'nin yıllık 100 bin ton bal üretiminin yaklaşık yüzde 4'ünü Giresun üretmektedir. Giresun'da 600 ton olan bal üretiminin yıllık ekonomik getirisi 200 milyon civarındadır. Bilinçli arıcılıkla bu alandaki potansiyelimizi doğru kullanırsak yıllık üretimimizle birlikte ilimize ekonomik katkısını da artırabiliriz. Bu seneki bal fiyatları yaklaşık olarak ifade ediyorum ki orman gülü balı 100 liradan, kestane balı 200 liradan, çiçek balı ise 60 liradan satılacaktır. Bir de orman gülü ve kestane karışık bal ise 150 lira gibi fiyatlardan alıcı bulacaktır” diye konuştu.