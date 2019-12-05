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Giresun'da cami yangını

Giresun’un Alucra ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Giresun'un Alucra ilçesinde bir camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgilere göre, Hacı Hasan köyünde bir camide bir süre önce minber ve mihrap kısmında tadilat başladı. İddiaya göre camide çalışan ustalar ısınmak için kullandıkları elektrikli sobayı prizde unuttu. Bir süre sonra elektrik tesisatında ısınma nedeniyle yangın çıktı. Sabah namazı için camiye giden köy imamının yangını görüp itfaiye ekiplerine haber verdi. Yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürülürken camide maddi hasar meydana geldi. Güvenlik güçleri yangınla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

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