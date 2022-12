Giresun'da can dostlar emin ellerde

Giresun Belediyesi ‘Her can bize emanet' anlayışıyla can dostların yanında olmaya devam ediyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, şehir genelindeki 40 ayrı bölgede bulunan besleme noktalarına belirli periyotlarda mama ve su bırakılırken, sokak kedi ve köpeklerinin aşılamasından tedavi ve bakımlarına kadar her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Uygulama ile kışın soğuk günlerinde can dostların aç kalmaması sağlanırken, aşılamaları, tedavileri ve kısırlaştırmaları da düzenli olarak yapılıyor.

Sağlığına kavuşan hayvanlar doğal ortamlarına bırakılırken, insanlara zarar verebilecek durumdakiler ve kendi yaşamlarına devam edemeyecek durumdakiler barınakta tutuluyor. 2022'de yaklaşık 1500 hayvana müdahale edilirken, 280 kedi ve 410 köpek kısırlaştırıldı. Hayvanseverlerce 156 kedi ile 180 köpek sahiplenilip sıcak bir yuvaya kavuşturulurken, 400 kilo kedi maması ve 600 kilo köpek maması dağıtımı yapıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu'nun talimatları ile can dostlara daha iyi şartlarda hizmet verebilmek için barınakta yoğun bakım ve tedavi üniteleri, röntgen ve tahlil odaları yapılırken, ameliyathane de genişletildi.

Diğer yandan hayvanseverlerin hayvan sahiplenmeleri için çeşitli etkinliklerde yapılırken, bu konuda olumlu sonuçlara imza atılarak birçok can dostun sıcak bir yuvaya kavuşturması sağlandı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, bakıma ve yardıma muhtaç hayvanlara iyi şartlarda hizmet sunduklarını ve 'Her Can Bize Emanet' anlayışı ile sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, “Can dostlarımızın 24 saat yanında oluyoruz. Onlar için ne yapsak azdır. Can dostlarımız bize emanet. Tüm vatandaşlarımızı da ayrıca hayvan sahiplenmeye davet ediyoruz” diye konuştu.