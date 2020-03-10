İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giresun'da çatıda çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Giresun'un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.


Alınan bilgiye göre, Pazarsuyu köyü Şardağ mevkisinde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına Bulancak itfaiyesine bağlı 4 araç müdahale etti. Alt katlara sirayet etmeden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.