Giresun'da çatıda çıkan yangın korkuttu

Giresun’un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Giresun'un Bulancak ilçesinde Pazarsuyu köyünde bir binanın çatısında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Alınan bilgiye göre, Pazarsuyu köyü Şardağ mevkisinde 4 katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir neden yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm çatıyı kaplayan yangına Bulancak itfaiyesine bağlı 4 araç müdahale etti. Alt katlara sirayet etmeden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.