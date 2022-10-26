Giresun'da Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi düzenlendi

Giresun'da düzenlenen Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresinde çevre kirliliğinin önlenmesini ve daha az enerji tüketiminin verimli kullanılmasına dikkat çekildi.

Giresun Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir konferans salonunda gerçekleştiren kongreye akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Kongrede konuşan Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Yılmaz Genç, “Unutulmamalıdır ki çevreyle ilgili toplumsal duyarlılık artırıldığında refah düzeyi de daha hızlı bir şekilde yükselecektir. Kaynaklar en yüksek verimlilikle kullanıldığında kalkınma da hızlanacaktır. Buna ek olarak bu konudaki yaklaşım ve uygulamalar açısından bireylerin ve işletmelerin bir bütünlük sergilemeleri gereklidir. Öte yandan çevre siyasi sınır tanımayan bir olgudur. Bu anlamda bir ülkenin çevre konusunda gerçekleştirdiği çalışmalar sadece o ülkeyi değil bütün dünya ülkelerini kapsamaktadır. Bundan dolayı sürdürebilirlik ve yaşanabilir bir dünya için bütün ülkelerin, bütün toplumların duyarlı olmaları çok önemlidir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak 1. Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresini düzenlenmekteki amacımız bu başlıkların bilimsel olarak değerlendirilmesi yoluyla bilgi birikimine katkıda bulunmaktır. Kongre kapsamındaki faaliyetlerimiz esas olarak dün yapılan bilimsel araştırma yöntemleri eğitimiyle başladı. Yüz yüze ve çevrimiçi oturumların yer alacağı kongremiz üç gün olarak programlanmıştır. Kongre fikrinin ortaya çıkmasından bugüne kadar çok büyük bir emek ortaya kondu. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can ise Uluslararası Çevre, Enerji ve Ekonomi Kongresi için Üniversiteye bilim insanlarını görmekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kongrede emeği geçenleri kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından kongre oturumlarına gerçekleştirildi. 17 oturumda, toplam 95 bildiri sunuldu. Bu bildirilerden 46'sı yüzyüze, 49'u ise çevrimiçi olarak yer aldı.