Giresun'da CHP Teşkilatı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'ın cenaze törenin de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik yapılan saldırıya ilişkin CHP Giresun İl Başkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı.

CHP Giresun İl Başkan Vekili Murat Bektaş'ın yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımıza karşı çok acı verici, çok rahatsız edici Türkiye'de 2019 yılında demokratik bir ülke olarak övündüğümüz bir ülkede bir partinin genel başkanına karşı şiddete varan ve örgütlü olarak yönelten bir eylem yaşadık” dedi.

“Hepimizin şehidinin cenaze töreninde Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı hain bir saldırıda bulunulmuştur” diyen Bektaş, “Bu hain saldırı aynı zamanda şehidimiz Yener Kırıkcı'nın ve ailesine karşı manevi bir saygısızlıktır. Yapılan sıradan bir provokasyon değil bu son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine birlik ve beraberliğine, iç huzuruna karşı yapılmıştır” ifadelerini kullandı.