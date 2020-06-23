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Giresun'da çilek hasadı ikinci yılında 2 katına çıktı

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra’da 2020 yılının ilk çilek hasadı başladı.

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen, Giresun Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında Alucra'da 2020 yılının ilk çilek hasadı başladı. Kurulduğu ilk yıl 5 ton ürün elde edilen çilek bahçesinden bu yıl beklenen çilek rekoltesi ise 10-12 ton aralığında.


Giresun'da çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirmek ve bölge ekonomisine katma değer kazandırmak amacıyla daha önce denemeleri yapılan çilek bahçesi 3.7 dekar alana Alucra'nın Günügüzel köyünde 2018 yılında kuruldu. İlk yıl 5 ton ürün elde edilen bahçeden ikinci yılda beklenen ürün 10-12 ton civarında olduğu belirtilirken,hasat sırasında Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan incelemelerde yetiştiriciliğin oldukça iyi sonuçlar aldığı ve meyve kalitesinin ve büyüklüğün istenilen düzeyde olduğu belirtildi.

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