Giresun'da çöp tesisinde yangın

Giresun'un Görele ilçesinde bulunan katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşlu beldesinde katı atık bertaraf tesisinin çöp ayrıştırma ünitesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Görele, Eynesil, Beşikdüzü ve Çavuşlu itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Yangında büyük hasarın meydana geldiği öğrenildi.

Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, “Çöp ayrıştırma tesisinde meydana gelen zarar çöp deposuna sıçramış ve büyük bir maddi hasar meydana gelmiş. Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen yangının çevreye de zararı oldu” dedi.

Bakan Kurum “Yeni bir tesis yeri araştırıyoruz” demişti

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1 yıl önce Çavuşlu'daki çöp tesisini ziyaret ederek, “Giresun'a yönelik bu çöp toplama işini düzenli şekilde yapacak, yeni bir tesis yeri araştırıyoruz. Bir yıl içerisinde çözeriz; o zamana kadar bu saha fiilen işleyecek ve daha sonrada burayı tamamen kapatacağız" açıklamasında bulunmuştu.