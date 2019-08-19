Giresun'da dalındaki fındıkları çaldılar

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir bahçedeki fındıklar kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Bulancak ilçesine bağlı Talipli köyünde iki yıldır bir ailenin bahçesinin bakımlarını yaparak, fındığını toplayan Arslan Cenik, fındık hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ailesini de alarak fındık toplamak için bahçeye girdi. Toplanan fındığın yarısını kendisi alan, diğer yarısını da bahçe sahibi olan aileye veren Cenik, bahçenin bir bölümünde fındıkların toplanmış olduğunu gördü.

Sabah bahçeye fındık toplamaya gittiğinde şok yaşadığını belirten Cenik, "Bahçenin bir bölümünde fındıkları daldan toplamış birileri. Öyle ki yerdeki fındığı da tırmıkla çekerek bir yere biriktirmişler ve sonra da oradan ayıklayarak çuvallara doldurmuşlar. Biz çok zor şartlarda bir yıl boyunca bu bahçenin bakımını yaptık. Sezon geldi, çoluk çocuk bahçede emeğimizin karşılığını almaya çalışırken şu yaşadığımız durum çok zorumuza gitti. İki tane çuvalı da alamadan kaçmışlar. Zannediyorum ki bir ses duydular ve panik oldular. Kim olursa olsun ihtiyacı olan gelip benden bir çuval fındık toplayıp alacağım diye istesin gözüm kapalı veririm ama bu şekilde olması insanın çok zoruna gidiyor. Allah yedirmesin diyorum ve fındık toplayan arkadaşları da uyarıyorum. Bu yıl fındık fiyatladı yüksek olduğu için hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olsunlar. Ben mağdur oldum, başkaları mağdur olmasın" ifadelerini kullandı.