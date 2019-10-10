Giresun'da “Demokrasi için Medya, Medya için Demokrasi” eğitimi düzenlendi

Giresun'da yerel gazete mensuplarına, Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği finansal desteği ile yürütmekte olduğu Demokrasi için Medya-Medya İçin Demokrasi programı kapsamında 'Dijitalleşme ve Gazetecilik, Basın Hukuku, Medya ve Demokrasi” başlıklı eğitim programı düzenlendi.

Giresun Gazeteciler Derneği'nin organizasyonunda düzenlenen konferansa Giresun Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Yusuf Kanlı, Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişan, Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nazım Elmas, Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, gazeteciler ve Giresun Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı.

Programın açılışında konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, gazetecilik mesleğinin giderek güven ve kişilik kaybına uğradığını söyledi.

Bilgin, “Gazeteciler sadece olaylara kendi gözleriyle bakmaz, yüz binlerin gözü, kulağı sesidir. Böyle olunca en güvenilir meslek olması gerekirken ne yazık ki yapılan araştırmalarda siyasetçilerden sonra güvensizlik olarak ikinci sırada yer almıştır. Gazeteciler yandaş, candaş sıfatlarıyla anılmaktadır. Gazeteci yandaş, candaş işe o gazeteci olamaz. Gazetecinin tek bir sıfatı olmalıdır o da doğruluktur. Bu mesleği yapmayı isteyen gençlere önem veriyorum. Şuan yapılan gazetecilik evrensel ilkelerle yapılmıyor. Habere yorum, iltifat girmez. Körü körüne eleştiri de girmez” ifadelerini kullandı.

Yapılan açılış konuşmalarının ardından, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Günseli Bayraktutan “Dijitalleşme ve Gazetecilik”, Av. Tuncay Alemdaroğlu “Basın Hukuku”, Medya için Demokrasi Programı Ulusal Komite Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Alemdar “Demokrasi için Medya” konularında sunumlarını gerçekleştirdi.

Program sonunda katılımcılara plaketler takdim edildi.