Giresun'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramında 102 yıl önce batan gemideki şehitler anıldı

Giresun'un Görele İlçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında 29 Eylül 1921'de düşman ateşi ile Eynesil ilçesi açıklarında batan 4 Numaralı Rüsumat Vapuru'nun battığı bölgeye deniz şehitleri adına çelenk bırakıldı.

Görele Liman Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, limandan hareket eden balıkçılara ait tekne ile katılımcılar, 4 Numaralı Rüsumat Vapuru'nun battığı Eynesil açıklarındaki bölgeye gitti. Burada deniz şehitleri adına çelenk bırakıldı, şehitler için dua edildi. Liman Başkanı Erhan Zeynel, yaptığı açıklamada “4 Numaralı Rüsumat Vapuru'nun Milli Mücadele döneminde önemli görevler üstlendiğini söyledi. Zeynel, düzenlenen anma etkinliğinin her yıl yapılacağını belirtti.