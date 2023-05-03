Giresun'da dere yatakları denetim altında

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin taşkın olaylarının sıklıkla yaşandığı illerden birisi olan Giresun'da dere yataklarına dökülen moloz, hafriyat ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için denetimler sürdürülüyor.

Giresun'da yaşanabilecek taşkınların can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için Giresun Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, DSİ Giresun Şube Müdürlüğü, Belediye İmar Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nden oluşan ekip dere yataklarında denetim gerçekleştirdi. Belediye tarafından belirlenen moloz döküm alanlarının dışındaki yerlere kaçak döküm yaptığı tespit edilenlere 3194 Sayılı Kanun'un 40-42 maddeleri doğrultusunda cezai işlem uygulanırken, kaçak yapılaşmalara ise müdahale edileceği ifade edildi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği kaydedildi.