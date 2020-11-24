Giresun'da dereye uçan aracın kayıp sürücüsünün cansız bedeni bulundu

Giresun'un Güce ilçesinde önceki gece otomobiliyle uçtuğu derede akıntıya kapılarak kaybolan 59 yaşındaki İlhan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Kaza önceki gece Espiye-Güce karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İlhan Gürbüz (61) yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil İlit köprüsü mevkiinde virajlı bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Dere içerisinde aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta bulunamayan Atasoy için arama çalışması başlattı. Dün gece ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı. Jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri kazanın olduğu yere 500 metre mesafede, derede İlhan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Gürbüz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından ambulansla Espiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.