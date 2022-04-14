Giresun'da doğaya bırakılan kızıl geyiklerin sayıları çoğalıyor

Giresun'un Alucra ilçesinde 2003 yılında doğaya bırakılan 8 kızıl geyiğin yöreye uyum sağlamasıyla kızıl geyiklerin sayısı 30'a yükseldi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından türün çoğalması ve korunması kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesindeki doğal yaşama alanından 2013 yılında Giresun'a getirilerek doğaya bırakılan 8 kızıl geyiğin yöreye uyum sağlamasıyla kızıl geyiklerin sayısı 30'a yükseldi.

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı Doludere köyünde bir süre koruma alanında gözlem altında tutulup daha sonra doğaya bırakılan 8 Kızıl Geyik, ilçenin doğal yaşamına uyum sağlayarak güven ortamında yaşamlarını sorunsuzca devam ettiriyor.

Doludere köyü halkından Mehmet Arpacı, yaptığı açıklamada "Giresun'da ilk defa 2013 yılında Alucra Doludere köyümüze getirilen ve ilçemize oldukça renk katan kızıl geyiklerimizi, yöre halkı olarak gözümüz gibi koruyor ve gözetliyoruz. Köyümüzün Elmalı mevkiinde oluşturulan doğal yaşam alanından bir süre koruma altına alınıp sonra doğaya salınan kızıl geyikler, sadece köyümüz sınırlarında kalmayıp geçen süre içinde sayılarındaki artışla ilçenin Subaşı, Armutlu ve Yükselen köylerindeki doğal ortamlarda hemşerilerimiz tarafından görüntülenmiştir. Sayıları 30 civarında olan kızıl geyiklerimizi biz Doludereliler olarak yakından takip ediyoruz, olası bir olumsuz durumda Milli Parklar yetkilileriyle iletişime geçiyoruz. 2020 yılında kurt saldırısına uğrayıp telef olan bir geyiğimiz dışında şu zamana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık" dedi.