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Giresun'da dolmuşçulardan Korona virüs tedbiri

Giresun’da şehir içi dolmuşlar yolcularını, ateşlerini ölçtükten sonra araca bindiriyorlar.

Giresun'da şehir içi dolmuşlar yolcularını, ateşlerini ölçtükten sonra araca bindiriyorlar. Dolmuş durağı başkanı, yolcuların uyarıları dikkate almadıkları için bu uygulamayı başlattıklarını belirtti.


Giresun'da Korona virüs tedbirlerinin artırılmasının ardından şehir içi dolmuşlarda kendi önlemlerini almaya başladılar. Bu kapsamda duraklarda dolmuş görevlileri tarafından yolcular, ateşleri ölçüldükten sonra araca bindiriliyorlar.


S.S. 39 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hamdi Çakır, bazı yolcuların uyarıları dikkate almadıkları için bu uygulamayı başlattıklarını belirterek, “Maskesiz araca binen yolcularımız oluyor. Şoförler onları ikaz ediyor, şoförleri dikkate almıyorlar. Dolmuş yöneticileri olarak yolculardan ricamız tedbir uygulamalarını dikkate almalarını istiyoruz. Korona virüs çok tehlikeli” dedi.


Yaz döneminde diğer şehirlerden birçok insanın Giresun'a geldiği belirten Çakır, “Giresun ve Karadeniz bölgesinde fındıkla ilgili büyük şehirlerden fındık üreticileri ve çay üreticileri bu bölgelere geldi. Sıkıntılı bir süreç var, duyarlı olmamız gerekiyor. Toplu taşıma araçlarımızı kullanan yolcularımızdan mutlaka şoförlerimizin ikazlarına uymalarını, Korona virüs ile ilgili maske ve dezenfektan kullanmaları konusunda daha dikkatli olmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.


Dolmuşları kullanan vatandaşlar ise ateş ölçme uygulamasından memnun olduklarını belirterek bütün vatandaşların tedbirlere karşı duyarlı olmaları gerektiğini vurguladılar.

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