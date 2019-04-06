Giresun'da dört ilçeye daha yüksekokul programı açılıyor

Giresun'un Çamoluk, Yağlıdere, Doğankent ve Güce ilçelerine açılan ön lisans programları 2019-2010 akademik yılında öğrenci kabulüne başlayacak.

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'nden alınan bilgiye göre, Giresun Üniversitesi Senato kararıyla Çamoluk ilçesine Dış Ticaret ve Sosyal Hizmetler, Yağlıdere ilçesine Acil Durum ve Afet Yönetimi, Doğankent ilçesine Alternatif Enerji Kaynakları ve Güce ilçesinde ise Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri ön lisans programları açılması yönünde karar alındı.

Bu programların yanı sıra Alucra, Dereli, Eynesil, Keşap, Şebinkarahisar ve Tirebolu ilçelerinde bulunan Meslek Yüksekokullarıyla, Giresun merkezde bulunan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullarına da yeni bölümler açılmasına yönelik kararlar alındı.

Giresun Üniversitesi Senatosu tarafından alınan karar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na gönderildi.