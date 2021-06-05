Giresun'da Dünya Çevre Günü'nde denizde çöp topladılar

Giresun Botanik Bahçe Park'ta düzenlenen etkinliğe Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, daire amirleri, askeri erkan, daire amirleri ve çevre gönüllüleri katıldı. Düzenlenen etkinlikte Doğu Karadeniz'in tek yaşanabilir Giresun Adası karşısındaki sahilde Giresun Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Sualtı Arama Kurtarma ekipleri denizde çöp topladı. Sahilde ve denizde toplanan çöpler ayrıştırılarak çöp kutularına konuldu.

Düzenlenen etkinlikle ilgili Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Giresun Belediyesi'nin çevreye duyarlı bir belediyecilik yaptığını ifade ederek kendi belediyeciliklerinden önceki yıllarda Aksu Mahallesi'nde dereyle denizin birleştiği yere çöp döküldüğünü hatırlattı. Öden, buradaki çöpleri kaldırmak için uğraş verdiklerini hatırlattı.

Giresun'da bundan sonra ayda bir kez yaylada, sahilde park ve bahçelerde çöp toplama etkinliği yapılacağını belirten Giresun Valisi Enver Ünlü ise “Bugün Dünya Çevre Günü çevremizin hızla alarm verdiğini deniz salyalarından, çevremizden görebiliyoruz. Dünya Çevre Günü münasebetiyle çevre gönüllülerini bu harekete destek vermeye çağırıyoruz. Bu doğayı, çevreyi biz kirlettik, temizliği de beraber yapacağız. Ayda en az bir kez bu etkinliği yapacağız. Bizi sık sık yaylada, sahilde parklarda çöp toplarken göreceksiniz. Biz dünyayı atalarımızdan miras değil, gelecekten ödünç aldık. Gelecek nesillerimize daha yaşanabilir bir çevre bırakmalıyız” dedi.